Дантес объяснил, почему до 24 февраля раговаривал на русском: "Я именно тот человек, который говорил – какая разница"

Украинский певец Владимир Дантес рассказал, что заставляло его до 24 февраля разговаривать на русском языке.

Как пояснил исполнитель, он вырос в русскоязычной семье, его окружал именно этот язык. Впрочем, в школе он учился на украинском, когда выступал на сцене, тоже разговаривал на государственном. Также Дантесу нравился украинский перевод кинокартин. Впрочем, Дантес разговаривал на российском.

"Я именно тот человек, который размывал границы. Я именно тот человек, который говорил – "да какая разница". Я вырос в русскоязычной семье. У меня вокруг был русский язык. И я такой: "Ну, живу я в Украине, ничего такого страшного нет. Есть вот украинский – государственный язык, вот есть русский". Сериал "Друзья", мультики были на украинском. Мне нравился украиноязычный перевод, он самый крутой. Но говорил я на русском. И я топил за это", – рассказал Дантес в интервью "Розмова".

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Как признался Владимир, он до конца раньше не осознавал важность разговаривать именно на украинском. Исполнителю казалось, что нет разницы, на каком языке общаться.

"В 2015-16 годах начали, как мне казалось, прессовать людей, говорящих по-русски на телевидении. И я начал ловить нарративы те, которые мне ближе, вроде: "А в Австрии вообще нет родного языка, но она не перестает от этого быть страной. А в Бельгии два языка государственных, и это нормально". И я думал: ну, вот вам примеры, что не так? Что не так... 2016 год... Крым, Донецк, Луганск... Я, как эгоистический человек, думал только о себе ", – поделился певец.

Артист рассказал, что он также и боялся переходить на украинский. Он считал, что не сможет свободно выражать свои мысли.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я думал, что я буду смешным на украинском, я не смогу высказывать свои мысли. Все нарративы, какие только были, я их прошел. И я хочу сказать тем, кто сейчас этими нарративами руководствуется: "Вы приближаетесь к тому моменту, когда вот- вот вы заговорите по-украински", – поделился музыкант.

Сейчас артист общается исключительно на украинском: как на сцене, так и в быту. По словам Дантеса, он убежден, что к русскому языку больше не вернется.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я понял, что когда ты общаешься на русском, ты не можешь потом спокойно переходить на украинский, и наоборот. Это разные языки вообще, они непохожи, тебе нужно постоянно переключаться. И я подумал: а вообще зачем мне нужен русский? Чтобы что? В какой момент мне понадобится русский? В жизни этот язык не понадобится. Сейчас в быту я вообще не общаюсь на русском", – отметил исполнитель.

Напомним, ранее Дантес откровенно признался, как начались его отношения с Дашей Кацуриной. Артист объяснил, когда они поняли, что любят друг друга.

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