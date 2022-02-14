DANTES ошарашил кавером на хит Евгении Власовой "Ветер надежды"

Артист дал новое звучание известному треку.

Певец, блогер и телеведущий Владимир Дантес представил новое звучание хита Евгении Власовой "Ветер надежды".

Свою версию песни он представил на первом сольном концерте в декабре, а теперь кавер доступен на музыкальных платформах и YouTube.

"Мне всегда нравилась Евгения Власова, как она выглядит и поет. Она очень классная артистка! Женя поет "Ветер надежды" очень тепло и ясно. Мне хотелось сделать что-то похожее. Но получилось наоборот – я утяжелил ее с помощью аранжировки. На самом деле эта песня может быть любой. Я благодарен Жене, что она разрешила исполнить этот трек и рад, что могу позволить себе петь песни, которые нравятся", – поделился Владимир Дантес.

Владимир Дантес / Пресc-служба DANTES

Со своей стороны исполнительница хита Власова поделилась, что в свое время песней интересовались и клипмейкер Алан Бадоев, и продюсер Юрий Никитин для своих артистов. Впрочем, тогда певица "не чувствовала потока, чтобы поделиться ею".

"Сейчас чувствую, что это именно тот момент, когда я могу поделиться ею. Делаю это с огромной радостью, потому что безумно люблю Дантеса и Надю Дорофееву. Эта пара для меня – абсолютно уникальные ребята. Поэтому делюсь этим потоком во благо", — прокомментировала Евгения.

instagram.com/eygeniavlasova

По словам Дантеса, новая версия трека родилась за одну репетицию перед концертом. Он сразу понимал, как должен звучать кавер. Вместе с саундпродюсером и композитором Игорем Кириленко артист сделал аранжировку, добавив хор и электрогитару.

Заметим, что премьера песни Евгении Власовой состоялась в 2003 году вместе с одноименным альбомом.

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