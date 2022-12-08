Дантес отреагировал на смерть участника "Лиги Смеха" Гаркавка: "Проклятые животные прервали твой путь"

Украинский исполнитель Владимир Дантес отреагировал на гибель юмориста и участника шоу "Лига Смеха" Ярослава Гаркавко.

Музыкант вспомнил, каким комик-защитник был при жизни. По словам Дантеса, Ярослав всегда был жизнерадостным и мог любому поднять настроение.

"Ярик… Светлая память! Мы прошли с тобой сезон, где стали чемпионами вместе с воробьями. Мы с тобой играли вместе в ОГО, играли в покер, смеялись в коридорах Жовтневого, ты постоянно набрасывал приколы и с тобой было всегда радостно, даже когда на душе было плохо. Иногда создавалось впечатление, что у тебя не бывает плохого настроения", — поделился воспоминаниями Дантес.

Певец трогательно обратился к юмористу, жизнь которого трагически оборвалась.

"Ты пошел защищать Украину, защищать нас. Проклятые животные прервали твой путь в этом мире. Пожалуйста, не дай смотрящим с неба на нас скучать. Ты это точно умеешь", — обратился к Ярославу Владимир.

Дантес в восьмом сезоне был тренером команды шоу "Лиги Смеха" — "Інародний театр абсурду "Воробушек". Участником именно этой команды был погибший Ярослав Гаркавко.

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