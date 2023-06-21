Дантес ответил на упреки, что в новой песне назвал Надю Дорофееву "мышью"

Украинский певец Владимир Дантес ответил на упреки, что его новая композиция "Чуєш" посвящена разводу с певицей Надеждой Дорофеевой.

В частности, в песне есть немало строк, в которых бдительные слушатели искали скрытое содержание, и некоторые его нашли. В Сети набирают обороты обсуждения, что Владимир на самом деле спел о разрыве отношений с Надеждой. На такие мысли слушателей побуждали такие слова: "Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам'яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони".

Некоторые поклонники убеждены, что Дантес назвал Дорофееву в новой песне "мышью".

Дантес в эфире "Наше радио" сначала пытался отшутиться, отметив, что ему не до публичных ссор, а особенно с бывшей женой.

"А у меня же жизни своей нет!" – с иронией прокомментировал певец.

Впоследствии Владимир Дантес заверил, что не позволил бы сказать что-то плохое о бывшей жене, ведь уважает прошлое.

"Ни в коем случае. Очень странно, что люди натягивают такой смысл именно на эту фразу, потому что я никогда бы вообще в жизни не смог так сказать о своей бывшей, потому что я уважаю свои бывшие отношения. Если я так ее называю, я и себя опускаю. А я себя тоже очень сильно люблю, потому не могу этого допустить", — добавил Владимир.

Напомним, новый трек Дантес представил 16 июня. В песне артист от имени лирического героя пел, что уже "забыл" о своей бывшей. Что интересно, в клипе на композицию снялась новая девушка исполнителя – бизнесвумен Даша Кацурина. На видео парочка слилась в страстном поцелуе.

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