Дантес поделился историей, почему начал курить: "У меня был слишком звонкий голос"

Дантес поделился историей, почему начал курить: "У меня был слишком звонкий голос"

Певец также рассказал, как ему удалось перестать курить.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес раньше был ярым курильщиком.

Как признался исполнитель, он начал курить в 23 года из-за того, что у него был слишком звонкий голос, а ему хотелось, чтобы он был более мужественным.

"Я помню первую сигарету. Как же мне было плохо. Но возвращаемся к мужеству. Я мужик. Это просто инициация, дальше все будет хорошо. Так и случилось. Больше мне не было плохо от сигарет", — поделился певец.

Так артист и начал активно курить. Ему нравился этот процесс, и он чувствовал себя взрослым. Так продолжалось три-четыре года, но потом Владимир решил что-то менять.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Года 3-4 курил сигареты, пока не достала вонь от них. Воняет все! Особенно зимой, когда куришь на улице, заходишь, и ты становишься эпицентром вони для всех и для себя", — говорит Дантес.

Поэтому артист начал курить электронные сигареты. У исполнителя улучшилось здоровье, впрочем, он все равно был зависим от курения.

"Я не мог просто дышать воздухом. Проблема во мне. В моей силе духа. Пытался бросить много раз. Но, видимо, не был готов. И вот признал, что мне нужна помощь, стал ее искать", — добавил певец.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Исполнитель нашел книгу, благодаря которой смог бросить курить. Певец говорит, что его здоровье улучшилось. Поэтому он не курит.

"Я много занимаюсь спортом. Сила, скорость, выносливость – все улучшилось в два-три раза. Кожа, дыхание, вернулись ко мне мои высокие ноты", – поделился артист.

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