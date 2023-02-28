Дантес поделился своим впечатлением от песни Потапа о волонтерах: "Комментарии говорят сами за себя"

Украинский певец Владимир Дантес поделился своим мнением о новой песне рэп-исполнителя Потапа под названием "Волонтер".

Многие пользователи Сети подвергли критике исполнителя за неоднозначные строки в песне и написали гневные комментарии. По мнению Дантеса, возможно, в чем-то слушатели и правы, но в то же время певец предположил, что у Потапа просто такое представление о работе волонтеров.

"Комментарии говорят сами за себя. Но с другой стороны, честно, я очень хороший человек и в какой-то момент я подумал, поставил себя на его место, может, он так представляет себе волонтерство", — сказал Дантес в интервью "Грунт".

Однако Владимир уверен, что песня и реакция слушателей на нее станет для Потапа хорошим опытом.

"Это опыт. Это классный опыт для любого артиста и ты на нем научишься делать что-нибудь другое", — сказал Дантес.

В общем, по мнению Владимира, сейчас в украинской музыке появилось много так называемой "шароварщины", ведь почти каждый артист пытается выпустить трек о войне.

"К сожалению, артисты, мы сделали "байрактар", "беспилотники", "дроны", "калина" — шароваршиной. Это, как в книгах показывали раньше, как украинцы одевались — в эти шаровары, девушки с венками, хотя это не правда, это "совковая" история. И мы вот так сделали. Чем больше слов о войне, тем хуже. Должны быть песни в тематике этого времени, но меня больше вдохновляет писать что-то лирическое или просто позитивное", — поделился Дантес.

Отметим, что ранее по новой песне Потапа "проехалась" 22-летняя девушка Владимира Остапчука. Девушка остро раскритиковала трек о волонтерах.

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