Дантес показал, как путинисты начали ему писать бранные обиды после взрыва на Крымском мосту

Путинисты обвинили певца, что он якобы "смеется над чужим горем".

Стендапера и шоумена Владимира Дантеса, как и многих украинцев, порадовала новость о взрыве на Крымском мосту.

Исполнитель в своем Instagram после такого радостного события публиковал разные шутки на эту тему. Впрочем, путинистам это было не по душе, поэтому они начали писать гневные сообщения артисту.

Дантес показал одно из них, где россиянка обвинила певца, что он якобы "смеется над чужим горем" и назвала его "нацистом".

"Г*ндон ты, над горем людей смеяться. Нацист е**чий", — гневно написала россиянка.

Угрозы, которые пишут Дантесу путинисты / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес решил не отвечать путинистке, а лишь оставил короткое сообщение: "Ой)".

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, повлекший масштабный пожар. Украинцев порадовала эта новость. Звезды шоу-бизнеса стали делиться своими реакциями в соцсетях. Кто-то пошутил о взрывах на Крымском мосту, а кто-то поздравил кремлевского диктатора с днем рождения.

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