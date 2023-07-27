Дантес показал редкие фото с мамой и растрогал, как она общается с Кацуриной и ее детьми

Украинский шоумен Владимир Дантес рассказал о празднике в его семье.

Сегодня, 27 июля, день рождения отмечает мама ведущего и музыканта Мария Алексеевна. В сторис своей страницы в Instagram Дантес показал, как проводит этот день.

Владимир и его избранница Даша Кацурина вместе с детьми с самого утра поздравили маму, а затем отправились с ней на прогулку. В частности, в фотоблоге Дантес показал, как провел время с родными в Ивано-Франковской области, в селе Криворовня. Там семья зашла в любимый храм Кацуриной Рождества Пресвятой Богородицы.

Мама Владимира Дантеса / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Как пошутил Дантес, его мама возле храма хотела нарвать цветы. Также, судя по видео с мамой и Дашей, они прекрасно поладили. Более того, мама Дантеса полюбила детей Кацуриной как родных внуков:

"Мама в свой день рождения вяжет Саше (дочь Кацуриной — прим.ред.) кофточку. Мы всегда для всех", – поделился Владимир.

Мама Владимира Дантеса с Кацуриной и ее дочерью / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес с мамой, Дашей Кацуриной и ее дочерью / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Даша Кацурина с дочерью / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, ранее Владимир Дантес развеял слухи о том, что разошелся с ресторатором Дашей Кацуриной. Он показал, как они вместе с Дашей и ее детьми от экс-мужа Миши Кацурина – 7-летней Сашей и двухлетним Иваном проводят время.

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