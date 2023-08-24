Дантес показал редкие фото с возлюбленной Кацуриной и поздравил с Днем Независимости

Украинский шоумен Владимир Дантес поздравил поклонников с Днем независимости.

На странице в Instagram певец и стендапер запостил редкие фотографии со своей девушкой, бизнесвумен Дашей Кацуриной. На фото Даша изображена, когда вывешивает флаг Украины.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

На другом фото Дантес показал, как нежно обнимает любимую. Также Владимир признался в любви Украине:

"Я обожаю Украину! Здесь все, что я люблю! Моя семья, любовь – Даша Кацурина, друзья, города, природа, люди! Все лучшее! Хочу развиваться вместе со своей страной, хочу простого человеческого "от**б*тесь" от нас. Слава Героям! Слава всем, кто отдал свою жизнь за независимость! Слава Украине", – написал Дантес.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес рассказал, за что любит Украину / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним неделю назад Владимир Дантес выпустил миниальбом "Кити" и эмоциональную песню с одноименным названием. В этом треке артист поделился воспоминаниями о Крыме и о своем умершем отце. Шоумен признался, что песней "Кити" довел свою маму до слез.

Читайте также: