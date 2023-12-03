Дантес показал редкое романтическое селфи с Кацуриной и как катал ее сына на санках

Шоумен Владимир Дантес не прекращает еще раз доказывать, что из него вышел бы отличный отец и образцовый семьянин.

Так вот, на этот раз избранница Дантеса, бизнесвумэн Даша Кацурина показала, как они вместе с ее детьми от Миши Кацурина провели уикенд. Как ранее признавалась Даша, она серьезно заболела и впервые за продолжительное время вышла на улицу.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дантес с Кацуриной поделились с фанами редким романтическим селфи, а также как провели время с детьми Даши – 7-летней дочерью Александрой и ее двухлетним сыном Иваном. Владимир устроил сыну возлюбленной традиционное зимнее развлечение и покатал мальчика на санках. А вот Александра решила попробовать, какой на вкус снег.

Даша Кацурина и Владимир Дантес показали, как провели уик-энд

Напомним, что на днях Даша Кацурина призналась, что серьезно заболела и поделилась, что у нее паратонзиллит – воспаление околоминдалиновой клетчатки, возникающей вследствие проникновения инфекции за пределы ее капсулы во время или после тонзиллита. Такая болезнь встречается на 10-15 человек из 10 тысяч населения. Также бизнесвумен показала, как любимый Владимир Дантес ее заботливо лечил и делал уколы в пятую точку.

Читайте также: