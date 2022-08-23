Дантес показал тату на его теле, посвященное Харькову: "Что означают эти цифры"

Украинский певец Владимир Дантес решил сделать так, чтобы упоминание о его родном Харькове всегда было с ним.

Исполнитель Владимир Дантес набил на теле татуировку, которую посвятил родному городу.

К слову, ежедневно российские оккупанты безжалостно обстреливают Харьков. И Дантесу, который родом из этого города, очень болит, когда он видит, как захватчики разрушают его малую Родину.

Чтобы показать свою преданность Харькову и иметь постоянно при себе упоминание о нем, артист набил на руке татуировку, которую посвятил городу.

Владимир Дантес посвятил новое тату Харькову / Фото: instagram.com/vladimirdantes

В общем, к выбору тату Дантес подошел ответственно. В первую очередь, харьковчане поймут значение татуировки Владимира. На руке Дантеса виднеются цифры "057", телефонный код Харькова, и первые буквы названия родного города — "ха".

"Для тех, кто до сих пор не понял, что означают эти цифры. Это телефонный код Харькова! Это город навсегда в сердце моем", — поделился Дантес.

Владимир Дантес посвятил новое тату Харькову / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, с начала полномасштабной войны многие украинские звезды сделали патриотические татуировки, чтобы наглядно показать свою любовь к Родине. Редакция сайта ТСН.ua собрала новые тату знаменитостей.

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