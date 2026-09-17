Дантес попал в ДТП на своем дорогом авто и показал последствия аварии на фото

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Украинский певец Владимир Дантес попал в ДТП и показал поклонникам автомобили после столкновения.

Кадрамы с места происшествия артист поделился в Instagram. На них можно увидеть BMW и Chevrolet Aveo, которые после столкновения остановились рядом. На автомобиле другого участника аварии видна вмятина на бампере возле номерного знака. В то же время, на BMW Дантеса заметных внешних повреждений на опубликованных фото не видно.

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Что стало причиной столкновения и кто нарушил правила дорожного движения, певец не уточнил. Не раскрывал он и подробностей по поводу другого водителя.

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Вскоре Дантес вышел на связь из салона своей машины. Он отметил, что после ДТП все остались живы и невредимы, а повреждения касаются только автомобилей.

ДТП Владимира Дантеса / © instagram.com/volodymyrdantes

Кроме того, Дантес воспользовался ситуацией, чтобы напомнить другим водителям о важности страхования автомобилей. Он также подчеркнул, что самое важное после ДТП — отсутствие пострадавших. И добавил, что уже спешит на работу.

«Я хочу сказать, что все супер, все хорошо, это достаточно легкое ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, вы будете спокойными, уравновешенными и даже успокаиватье того, кто виноват в этом ДТП. И хорошо, что все не повреждены, все живы, только повреждены машины», — сказал артист.

Владимир Дантес после ДТП / © instagram.com/volodymyrdantes

Отдельно певец с юмором отреагировал на состояние собственного автомобиля после ДТП и поблагодарил за его надежность: «И, кстати, не моя (повреждена — прим. ред.)! „Беха“ — топ! Спасибо за такую хорошую машину».

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Известно, что BMW Дантес приобрел в 2025 году. Согласно данным реестра, автомобиль купили в автосалоне. По данным из открытых источников, стоимость такой модели стартует от 3,5 млн. грн.

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