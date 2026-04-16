Дантес после неудачных отношений выдал неожиданную фразу и заинтриговал фанов

Владимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес неожиданно заинтриговал фанов резким комментарием о личной жизни.

Артист присоединился к обсуждению под постом блогера Владимира Харбы в Threads, где тот поинтересовался у подписчиков, где и в каком возрасте они нашли свою любовь. Среди остальных юзеров на это неожиданно ответил Дантес. И сделал он это коротко, но загадочно и очень эмоционально.

«Там история — п*зд*ц», — написал певец, не вдаваясь в детали.

Комментарий Владимира Дантеса в Threads

Его фраза мгновенно вызвала бурную реакцию в Сети — комментарий собрал десятки тысяч лайков и сотни обсуждений. Пользователи начали строить догадки, о каких же именно его бывших отношениях идет речь, и просить артиста раскрыть больше подробностей.

Мы не спешим

И звали ее, начинается на «Н», а заканчивается на «адя»?

Да как нашли поф*г, там история как разошлись интересная

Почему здесь все зациклились на Надя? Если здесь должна быть история любви с Дашей?

К слову, ранее Дантес состоял в браке с певицей Надей Дорофеевой — пара была вместе с 2016 до 2022 года и разошлась без публичных скандалов. Впоследствии певец начал отношения с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Долгое время они делились романтическим контентом. Но еще с прошлого года пара совсем не дает о себе знать. Поэтому фанаты долгое время сплетничают об их разрыве, а звезды же в ответ ничего не комментируют.

В свою очередь Дантес до сих пор скрывает свой семейный статус, но его последнее признание о личной жизни лишь добавило интриги.