Дантес подшутил над Гайтаной после исчезновения сообщения-оправдания и публично высмеял ситуацию

Гайтана и Владимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес жестко высмеял оправдания Гайтаны после скандала с гонораром в 20 тысяч евро за благотворительный концерт для ВСУ.

История вокруг артистки продолжает набирать обороты. После заявления стендапера Антона Тимошенко о заоблачном гонораре для выступления на благотворительном мероприятии соцсети буквально взорвались обсуждениями. Впоследствии стало известно, что речь шла именно о Гайтане. Певица попыталась объяснить ситуацию и заявила, что якобы не знала о сборе для военных. В то же время она обнародовала переписку своего концертного директора, которая только подлила масла в огонь. А вскоре сообщение с оправданиями вообще исчезло с ее страницы.

На фоне скандала не смолчал и Дантес. Певец сначала написал комментарий звезде, однако ответ получил довольно критический. А потом, после исчезновения сообщения Гайтаны, артист с присущей ему иронией рассказал, что решил лично написать певице и предложить ей благотворительный дуэт с группой Badstreetboys, которая активно собирает средства для украинских защитников.

«Расписал, кто мы и что делали. Думаю, сейчас все будет ок. Жду», — саркастически прокомментировал певец.

Сообщение Дантеса

В составе Badstreetboys вместе с Дантесом выступают Антон Тимошенко, волонтер и юморист Василий Байдак, комик Слава Кедр и Олег Свищ. Коллектив регулярно проводит благотворительные выступления и собирает крупные суммы на нужды ВСУ. Именно поэтому реакция Дантеса быстро разлетелась по Сети и вызвала волну новых обсуждений.

Тем временем пользователи соцсетей продолжают критиковать как саму артистку, так и ее команду. В комментариях пишут, что Гайтана якобы начала блокировать людей за неудобные вопросы и критику. Более того, появились и другие организаторы благотворительных мероприятий, которые заявили о похожих ответах от менеджмента певицы. Правда, в одном из случаев речь шла уже не о 20 тысячах евро, а о более «скромных» восьми.

«Ситуация становится все более странной, потому что чем больше объяснений — тем больше вопросов», — пишут пользователи в Сети.

Комментарии пользователей Threads под сообщением Дантеса

