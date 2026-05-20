ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
341
Время на прочтение
2 мин

Дантес подшутил над Гайтаной после исчезновения сообщения-оправдания и публично высмеял ситуацию

Скандал разгорелся из-за запроса певицы на гонорар в 20 тыс. евро за концерт для ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Гайтана и Владимир Дантес

Гайтана и Владимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес жестко высмеял оправдания Гайтаны после скандала с гонораром в 20 тысяч евро за благотворительный концерт для ВСУ.

История вокруг артистки продолжает набирать обороты. После заявления стендапера Антона Тимошенко о заоблачном гонораре для выступления на благотворительном мероприятии соцсети буквально взорвались обсуждениями. Впоследствии стало известно, что речь шла именно о Гайтане. Певица попыталась объяснить ситуацию и заявила, что якобы не знала о сборе для военных. В то же время она обнародовала переписку своего концертного директора, которая только подлила масла в огонь. А вскоре сообщение с оправданиями вообще исчезло с ее страницы.

На фоне скандала не смолчал и Дантес. Певец сначала написал комментарий звезде, однако ответ получил довольно критический. А потом, после исчезновения сообщения Гайтаны, артист с присущей ему иронией рассказал, что решил лично написать певице и предложить ей благотворительный дуэт с группой Badstreetboys, которая активно собирает средства для украинских защитников.

«Расписал, кто мы и что делали. Думаю, сейчас все будет ок. Жду», — саркастически прокомментировал певец.

Сообщение Дантеса

Сообщение Дантеса

В составе Badstreetboys вместе с Дантесом выступают Антон Тимошенко, волонтер и юморист Василий Байдак, комик Слава Кедр и Олег Свищ. Коллектив регулярно проводит благотворительные выступления и собирает крупные суммы на нужды ВСУ. Именно поэтому реакция Дантеса быстро разлетелась по Сети и вызвала волну новых обсуждений.

Тем временем пользователи соцсетей продолжают критиковать как саму артистку, так и ее команду. В комментариях пишут, что Гайтана якобы начала блокировать людей за неудобные вопросы и критику. Более того, появились и другие организаторы благотворительных мероприятий, которые заявили о похожих ответах от менеджмента певицы. Правда, в одном из случаев речь шла уже не о 20 тысячах евро, а о более «скромных» восьми.

«Ситуация становится все более странной, потому что чем больше объяснений — тем больше вопросов», — пишут пользователи в Сети.

Комментарии пользователей Threads под сообщением Дантеса

Комментарии пользователей Threads под сообщением Дантеса

Комментарии пользователей Threads под сообщением Дантеса

Комментарии пользователей Threads под сообщением Дантеса

Напомним, недавно стилист Егор Андрюшин шокировал угрозами от известного украинского интервьюера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie