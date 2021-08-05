Дантес посвятил Дорофеевой трогательное видео, в котором показал начало их отношений

Работу артист приурочил к 10-й годовщине знакомства с женой.

Певец, блогер и телеведущий Владимир Дантес выпустил mood-видео на песню "Девочка", посвященное 10-й годовщине знакомства с Надей Дорофеевой.

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Это трогательное признание в любви, что сохранилась в течение 10 лет после их встречи, и видеоряд из личных архивов пары. Фаны увидят в работе совместные раритетные неизданные фотографии и видео влюбленных, сделанные на телефон, начиная с первых лет их знакомства и заканчивая сегодняшним днем.

"Я вспомнил, что когда-то писал песню, в которую сам не верил — это песня "Девочка". Эта песня о нашем знакомстве с Надей. В этом году в августе исполнилось 10 лет, как мы вместе, и я посвятил эту песню нашей первой встрече. В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на нее. Все как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история, что любовь живет три года — полная ерунда. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть также присутствует", — признался Владимир Дантес.

Отметим, что пара познакомилась в 2011 году в поезде, когда ехала на совместный фестиваль "Золотой граммофон" в Крым. Тогда, по словам Нади Дорофеевой, Дантес даже не смотрел на нее. А когда она вышла из купе — Вова вышел следом и накинул на ее плечи свою куртку.

В песне артист утверждает, что убеждение о том, что любовь живет три года — просто миф. Ведь любовь постоянно трансформируется и переходит из страсти в глубокое чувство.

В видео также есть кадры папарацци с того периода, когда Вова и Надя скрывали свои отношения. Для того, чтобы снимки не попали в Сеть, Вове пришлось заплатить фотографу. Эти ценные для пары кадры впервые опубликованы в этом видео.

"Это видео — мой подарок на годовщину знакомства. В нем есть кадры, с которых все начинается, — это кадры, когда нас первый и единственный раз сняли папарацци, тогда еще мы скрывали наши отношения. Я помню как выкупал это видео, чтобы оно не попало в Сеть, заплатил за эту карточку 100 долларов. Мы уже думали, что это видео где-то затерялось, и не могли найти его. Но я чудом его откопал. Поэтому главным подарком будет то, что я нашел это видео", — прокомментировал Владимир.

Напомним, недавно Надя Дорофеева поделилась, что вручила Дантесу на 33-летие и поразмыслила об их откровенной фотосессии. Также артистка ответила по поводу дуэта с мужем.

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