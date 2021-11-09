Дантес потерял девственность в 20 лет, а MONATIK – в 15: каким был первый секс звезд и с кем

Артисты не стесняются говорить о своем сексуальном опыте.
Секс, а особенно первый, – очень интимная тема, на которую редко говорят.
Впрочем, многие украинские звезды откровенно рассказывают о своем сексуальном опыте. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о первой близости знаменитостей. Так, кое-кто доволен ею, а кое-кто, напротив, хотел бы забыть тот день.
Оля Полякова
Певица Оля Полякова потеряла девственность в 17 лет с мужчиной, который был старше на 10 лет. Она призналась, что ничего фееричного тогда не испытала, а "распробовала это дело" после 30 лет. Артистка отметила, что никогда не встречалась со сверстниками, поскольку ей нравятся мужчины старше нее. К слову, звезда младше своего мужа Вадима на 15 лет.
Владимир Дантес
Первый секс ассоциируется у певца только с приятными воспоминаниями. Артист потерял девственность в 20 лет со своей в то время любимой Камиллой. Пара долго встречалась и близость произошла в романтической обстановке с лепестками цветов, свечами и вином. Владимир признался, что невероятно волновался. Дантес считает, что первый секс должен быть с человеком, которого ты любишь, и на трезвую голову.
Также в шоу "Женский день" исполнитель рассказывал о первой близости с Надей Дорофеевой. Так, пара начала жить вместе через неделю после знакомства. Звезда поделился, что все произошло в его квартире: "Все было одновременно и страстно, и вежливо друг к другу. Я очень боялся ее обидеть, сделать неприятно. Я очень влюбился в нее, и Надя, как хрустальный цветочек, который я боялся повредить" .
Маша Ефросинина
В старших классах школы в Керчи Маша Ефросинина начала заниматься оральным сексом со своим бойфрендом-красавчиком по имени Николай. Влюбленным было по 15 лет и они мечтали "жениться и умереть в один день". Избранник будущей звезды однажды принес пособие по оральным утехам и пара начала исследовать свои тела и эрогенные зоны. Впрочем, классического секса между ними не было, о чем сейчас Маша сожалеет, поскольку первая близость произошла с другим мужчиной уже в Киеве. Ефросинина не делится этими подробностями, поскольку опыт был для нее травматическим. Об этом она рассказала в рамках проекта STORIES.
MELOVIN
Эпатажный певец MELOVIN недавно признался, что интимная близость для него важный шаг, поэтому он не торопился с этим. Артист не хотел вступать в половую близость непонятно с кем, поэтому первый секс у него был в 2020-м. Тогда звезде было 23 года.
alyona alyona
Реперша alyona alyona потеряла девственность из-за давления сверстников. По словам звезды, в ее подростковом возрасте считалось позорным быть девственницей. Поэтому она мечтала переспать с человеком, которого впервые видит и больше никогда его не будет встречать. Так и вышло. Сейчас Алена сожалеет, что из-за травли ее первый половой акт был именно таким.
Дмитрий Ступка
Актер Дмитрий Ступка так переволновался во время первого секса, что едва не потерял сознание. Знаменитость точно не помнит, когда это произошло, отметив, что он был совсем молод, примерно 15-летним.
MONATIK
У мультиартиста MONATIK первый секс был в 15 лет. Интимная близость произошла в День победы, 9 мая, на берегу реки в родном Луцке. Певец признался, что сразу побежал к друзьям кичиться, что "стал мужчиной".
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