Дантес потерял девственность в 20 лет, а MONATIK – в 15: каким был первый секс звезд и с кем

Дантес потерял девственность в 20 лет, а MONATIK – в 15: каким был первый секс звезд и с кем

Артисты не стесняются говорить о своем сексуальном опыте.

Секс, а особенно первый, – очень интимная тема, на которую редко говорят.

Впрочем, многие украинские звезды откровенно рассказывают о своем сексуальном опыте. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о первой близости знаменитостей. Так, кое-кто доволен ею, а кое-кто, напротив, хотел бы забыть тот день.

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова потеряла девственность в 17 лет с мужчиной, который был старше на 10 лет. Она призналась, что ничего фееричного тогда не испытала, а "распробовала это дело" после 30 лет. Артистка отметила, что никогда не встречалась со сверстниками, поскольку ей нравятся мужчины старше нее. К слову, звезда младше своего мужа Вадима на 15 лет.

Владимир Дантес

Владимир Дантес / Пресc-служба DANTES

Первый секс ассоциируется у певца только с приятными воспоминаниями. Артист потерял девственность в 20 лет со своей в то время любимой Камиллой. Пара долго встречалась и близость произошла в романтической обстановке с лепестками цветов, свечами и вином. Владимир признался, что невероятно волновался. Дантес считает, что первый секс должен быть с человеком, которого ты любишь, и на трезвую голову.

Также в шоу "Женский день" исполнитель рассказывал о первой близости с Надей Дорофеевой. Так, пара начала жить вместе через неделю после знакомства. Звезда поделился, что все произошло в его квартире: "Все было одновременно и страстно, и вежливо друг к другу. Я очень боялся ее обидеть, сделать неприятно. Я очень влюбился в нее, и Надя, как хрустальный цветочек, который я боялся повредить" .

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

В старших классах школы в Керчи Маша Ефросинина начала заниматься оральным сексом со своим бойфрендом-красавчиком по имени Николай. Влюбленным было по 15 лет и они мечтали "жениться и умереть в один день". Избранник будущей звезды однажды принес пособие по оральным утехам и пара начала исследовать свои тела и эрогенные зоны. Впрочем, классического секса между ними не было, о чем сейчас Маша сожалеет, поскольку первая близость произошла с другим мужчиной уже в Киеве. Ефросинина не делится этими подробностями, поскольку опыт был для нее травматическим. Об этом она рассказала в рамках проекта STORIES.

MELOVIN

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Эпатажный певец MELOVIN недавно признался, что интимная близость для него важный шаг, поэтому он не торопился с этим. Артист не хотел вступать в половую близость непонятно с кем, поэтому первый секс у него был в 2020-м. Тогда звезде было 23 года.

alyona alyona

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Реперша alyona alyona потеряла девственность из-за давления сверстников. По словам звезды, в ее подростковом возрасте считалось позорным быть девственницей. Поэтому она мечтала переспать с человеком, которого впервые видит и больше никогда его не будет встречать. Так и вышло. Сейчас Алена сожалеет, что из-за травли ее первый половой акт был именно таким.

Дмитрий Ступка

Дмитрий Ступка / instagram.com/stupka777

Актер Дмитрий Ступка так переволновался во время первого секса, что едва не потерял сознание. Знаменитость точно не помнит, когда это произошло, отметив, что он был совсем молод, примерно 15-летним.

MONATIK

MONATIK / instagram.com/monatik_official

У мультиартиста MONATIK первый секс был в 15 лет. Интимная близость произошла в День победы, 9 мая, на берегу реки в родном Луцке. Певец признался, что сразу побежал к друзьям кичиться, что "стал мужчиной".

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