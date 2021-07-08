Дантес поздравил Дорофееву с "чугунной" свадьбой забавными фото

Супруги празднуют шесть лет семейной жизни.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес, которого фаны на днях сравнили с солистом Måneskin Дамиано Давидом, сообщил о важном событии в их с Надей Дорофеевой жизни.

Так, сегодня влюбленные празднуют шесть лет супружеской жизни. В народе эту дату называют "чугунной" свадьбой. По этому случаю Дантес поздравил любимую с праздником их совместными забавными фото.

instagram.com/vladimirdantes

"Терпеть меня четыре года и потом сказать: "Я согласна" - ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить надо. Поскольку в мои 23-27 я был прям конченым. Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно очень приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!" — обратился к Наде муж.

instagram.com/vladimirdantes

Поклонники признались, что очаровані парой Владимира и Нади и поздравили их:

Маленькие Дантесики будут самые красивые

Вы замечательные. Любите и цените друг друга. С годовщиной вас

Как говорится "гвозди бы делать из этого чугуна, не было бы в мире крепче гвоздей"

instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Владимир Дантес признался, к кому и из-за чего ревновал Надю Дорофееву. Артист поделился личными тайнами.

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