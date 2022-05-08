Дантес признался, что его сестра-россиянка хочет сменить гражданство: "Говорит, что не хочет этот паспорт"

Дантес признался, что его сестра-россиянка хочет сменить гражданство: "Говорит, что не хочет этот паспорт"

Украинский ведущий и певец Владимир Дантес рассказал о своих родственниках и друзьях из России.

По словам Дантеса, с началом полномасштабной войны РФ против Украины многие его знакомые из России выехали. Владимир признался, что они до сих пор извиняются и пытаются тихонько что-нибудь делать.

"Есть друзья, которые выехали из РФ еще 24 и до сих пор извиняются. А главное, они не защищают себя. Они молча делают дело и не задают никаких вопросов", — рассказал Владимир.

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Также он поделился, что у него есть сестра, у которой есть российский паспорт. Однако сестра уже давно живет в Европе. По словам Дантеса, его родственница хочет получить украинское гражданство:

"У меня есть сестра. Но она очень давно уехала и она так же каждый день плакала в начале, поддерживала. Она живет в Европе и сейчас хочет получить украинское гражданство. Говорит: "Я не хочу быть причастной к этому, я не хочу этот паспорт. Мне с ним тяжело", — рассказал Дантес.

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