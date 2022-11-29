Дантес признался, как начались их отношения с Дашей Кацуриной: "Симпатия была между нами всеми"

Украинский исполнитель Владимир Дантес поделился, когда и как завязались их романтические отношения с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Как поделился певец, они дружили семьями. Поэтому исполнитель считает, что между ними была и раньше симпатия. После развода Вова поддерживал Дашу, ведь ей было сложнее, чем ему. Впоследствии их дружба переросла в несколько большее – романтические отношения.

"Мы до этого были близкими друзьями, мы все дружили. Мы очень сильно дружили, очень близко. Мы проводили время вместе, отдыхали. Я уверен, что симпатия была между нами всеми, потому что мы реально все четверо классные. Я когда узнал ее разрыв и о том, как оно, мне не было так плохо, как ей. Я понимал, как ей досадно. Я поддерживал, мы долго разговаривали. Это просто переросшая дружба. Мы такие: "Да, а почему нет? Да, а что? "Вот так оно и пошло", — рассказал певец в интервью "Розмова".

Даша Кацурина и Владимир Дантес

Дантес также добавил, что не планирует особо рассказывать подробности личной жизни, как это делал ранее.

"Я не хочу говорить о своих отношениях. Я за 10 лет так наговаривался о своих отношениях, что мне кажется, что я поверил в то, что они те, как я рассказываю. На самом деле надо было смотреть на отношения, а не на то, что мы рассказываем. Мы не сильно показываем отношения. А оно и не хочется. Я понял, что если у вас что-нибудь есть, ты и не хочешь что-то показывать", — пояснил исполнитель.

Напомним, ранее артист объяснил, что стало причиной развода с Надеждой Дорофеевой. Певец поделился, когда между ними возникли недоразумения.

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