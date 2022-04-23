Дантес признался, разведен ли официально с Дорофеевой и любит ли ее до сих пор

Дантес признался, разведен ли официально с Дорофеевой и любит ли ее до сих пор

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес рассказал о разводе с артисткой Надей Дорофеевой.

Звездная пара объявила о разрыве месяц назад.

Как поделился знаменитость в программе "Слава+", решение они приняли еще в конце января, после общего отпуска в Мексике.

"Это не происходит так, что вот проснулся и все – разводимся. Это месяц за месяцем. Круто, что мы говорили очень много. Говорили о том, как мы чувствуем себя рядом друг с другом, что изменилось. И где-то в конце января мы решили, что "Мы расходимся, в начале февраля я арендовал квартиру и переехал. 1 марта мы хотели всем красиво рассказать, сделать вечеринку. Все пошло не так, как мы планировали", — рассказал Дантес.

Также Владимир отметил, что пока эксы официально не развелись. Звезды считают, что это пока не в приоритете и всех все устраивает.

instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, знаменитость ответил, любит ли бывшую.

"Я, наверное, люблю, потому что удивительно было бы столько месяцев "кохати". У меня есть прекрасная жизнь. Если бы кто-то из нас "кохав", то это было бы нечестно и мы бы не смогли жить нормальной жизнью дальше. Если вы поняли в один момент, что вы не "кохаєте" друг друга, а любите – вы стали близкими друзьями, уважаете друг друга и не хотите нас**ть в эту историю, то разойдитесь или сделайте паузу. Итак, я ее люблю, но не думаю, что кохаю", – отметил он.

Артист еще рассказал, что решил оставить их общий дом Нади. Впрочем, пара хочет его продать, ведь "жить в нем ни он, ни она не смогут".

Напомним, недавно Дорофеева впервые прокомментировала развод с Дантесом и ответила готова ли к новым отношениям. Хотя пара уже не вместе, Вова и Надя уважают друг друга и остались друзьями.

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