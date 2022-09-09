Дантес прокомментировал свой скандальный стендап, где пошутил о сексе Дорофеевой и Кацурина

Как признался Владимир Дантес, он не видит ничего ужасного в своей шутке о сексе экс-жены Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным.

Об этом он рассказал в программе "Слава+Таня". По словам Дантеса, он вообще не знал, что этот кусок из его выступления активно вирусится в соцсетях, а затем выяснил, откуда растут ноги.

"Если вы увидите, откуда этот кусок, я посмотрел, это фан-аккаунт Нади. Они не заценили факт, и я такой, ну я ничего не сказал такого, что никто не знает. Я думал, может я кого-то обидел? А потом думаю, нет. Это типа как сказать, что Рим это столица Италии, и все такие — "нет", — прокомментировал Дантес.

Он добавил, что бывшая возлюбленная Надя Дорофеева по поводу этой шутки лично ему ничего не говорила. Хотя в Instagram артистки после этой шутки появилось сообщение о хайпе.

В свою очередь Владимир утверждает, что все взрослые люди и все все хорошо понимают. Кроме того, исполнитель рассказал, какие у него отношения с некогда другом Мишей Кацуриным, к которому ушла Надя:

"Никаких. Мы можем, если нужно что-то где-то… Я недавно брал у него, месяц назад, кейс для гитары, потому что мне нужно было переехать, выступать в Израиле, у меня не было кейса для гитары. Мы общаемся, когда этого требуют обстоятельства", – объяснил Владимир.

Владимир Дантес и Миша Кацурин

Не обошлось и без острого вопроса от ведущих о том, поедут ли вновь Вова, Даша, Надя и Миша отдыхать вчетвером: "Прикольно было бы. Это уже пройденный этап, надо кого-нибудь нового".

Надя, Миша, Даша, Вова / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как известно, Надя Дорофеева и Владимир Дантес и Даша и Миша Кацурины дружили парами и даже вместе ездили отдыхать.

Поделился Дантес и информацией о том, развелся ли уже официально с Дорофеевой:

"Нет, еще нет. Это делается за один день, и мы что-то никак не можем это сделать. Не знаю почему мы это не делаем. Но думаю, что это в этом месяце будет", — сказал артист.

И признался, готов ли к женитьбе: "Пока нет. Когда ты взрослеешь, ты к женитьбе относишься иначе. Хотя, я ничего не вижу в этом плохого. На самом деле, нет. Почему? Готов. Женитьба это тоже прикольно, разводиться — это тоже прикольно".

Напомним, что на днях во время своего благотворительного Standup-тура Владимир Дантес сказал очень жесткую шутку о сексе Наде Дорофеевой с Мишей Кацуриным и о своем интиме с Дашей Кацуриной.

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