Дантес "прошелся" по украинцам, которые за границей: "Не рассказывайте, как вам сложно там"

Украинский шоумен Владимир Дантес прокомментировал возвращение его любимой, бизнесвумен Даши Кацуриной с ее двумя детьми от экс-мужа Миши Кацурина в Украину.

Как известно, в начале полномасштабной войны Кацурина с детьми уехала в Варшаву. Но в октябре этого года Даша с дочерью и сыном вернулась назад.

Как рассказал Дантес, основным фактором для них стало то, что на расстоянии находиться очень тяжело и объяснил почему:

"Потому что у каждого из нас несется жизнь по-разному. Разные темы, разные переживания. Я до последнего держусь, чтобы не стать очень жестким к тем, кто за границей. Я объясню почему. Всем больно, я хочу понимать, напоминать себе, что тот, кто не в этой стране, хочет быть в этой стране. Мне хочется так думать. У нас разные проблемы, мы прекращаем понимать друг друга. Когда мы прекращаем понимать друг друга, быть близкими, мы теряем связь", – сказал Дантес в интервью Елене Кравец.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Также шоумен отметил, что для Даши это решение было легким, а вот Дантесу было непросто взять ответственность, поскольку теперь дети будут в опасности:

"Это решение, для Даши оно было очень легким. Она сказала: "Давай жить вместе, это супер". Мне, как человеку, который должен тоже, как и Даша, брать ответственность, это было тяжело. Ведь когда она в Польше с детьми, ну супер, безопасность. Неважно, взрывы не взрывы, ну все нормально, я к этому привык. Но это немножечко… у каждого свое, безопасность детей", – сказал певец.

Дантес с Дашей Кацуриной и ее детьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Впрочем, добавил Владимир, он считает, что семья должна переживать все моменты вместе – и хорошие, и плохие.

"Но я считаю, что все, что не происходит, это Дима Монатик, кстати, говорил, что вы должны переживать это вместе. Если вы уже подписались, что вы семья, ну, можно пожить какое-то время врозь. Но зачем такая жизнь, если вы не переживаете все вместе. Берите ответственность. Трудно брать ответственность за детей. Так же трудно брать ответственность за детей, когда вы отправляете их учиться в какую-то другую страну. Вы же это решаете за них. Так же решите за них, что они будут жить в Украине. Да, здесь война. Да, многие со мной не согласятся. И это тоже возможно правильно", – сказал Дантес.

Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

И добавил:

"Но моя позиция сейчас такова, что если вы находитесь за границей, это круто для того, что вы сохраняете жизнь, строите новое поколение, которое вернется после войны, все эти слова... Но пожалуйста, не рассказывайте как вам сложно там. Как бы ни было сложно, потому что вы не понимаете, как сложно здесь и как трудно держать все эти эмоции и злобу на тех, кто там. Я хочу сказать всем, что лучше жить в войне вместе с семьей, чем жить врозь", – отметил Дантес.

Напомним, ранее Владимир Дантес и Даша Кацурина показали загородный двухэтажный дом под Киевом, в который переехали вместе с детьми.

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