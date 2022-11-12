Дантес расхвалил Кацурину и рассказал об отношениях с ней: "Она невероятная женщина"

Украинский шоумен Владимир Дантес поделился подробностями его отношений с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

В программе ЖВЛ Дантес откровенно признался, что Даша для него – невероятная женщина и он считает ее подарком судьбы:

"Мне очень сильно нравится Даша. У нас классные отношения. Супер-отношения. Но я пока не хочу об этом говорить как-то откровенно. Она невероятная женщина и я рад, что она есть в моей жизни", — сказал Владимир.

Также он объяснил, что пока не хочет активно обсуждать отношения с Кацуриной в медиапространстве, потому что уже имеет горький опыт, когда выставлял личное на показ.

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Иногда в Сети появляются фотографии не только Вовы с Дашей, но и ее детьми. С ними у Владимира также сложились отличные отношения.

"Когда просыпаешься, а они тебя обнимают. Ну это же не твои дети. Я очень их люблю, но я не позволяю себе полностью отдаться им эмоционально. Я полностью под властью что одного, что другой. Это круто - налаживать отношения. Это невероятная практика с детьми. Если дети тебя принимают, мне кажется, что ты неплохой человек", — прокомментировал Владимир.

Даша Кацурина с детьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Конечно, Дантес не пытается заменить детям отца, потому что он у них есть. Как известно, до романа с Дантесом Даша была замужем за ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. Он, напомним, встречается с экс-женой Дантеса Надей Дорофеевой. У Даши и Миши Кацуриных есть двое несовершеннолетних детей — годовалый сын Иван и шестилетняя дочь Александра.

Дорофеева, Кацурин, Кацурина и Дантес раньше дружили семьями / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Владимир Дантес прокомментировал отношения Нади Дорофеевой с Мишей Кацуриным. Шоумен признался, что прекратил общение с бывшим другом. Кроме того, Дантес не стал скрывать, что роман его экс-жены Дорофеевой с Кацуриным стал для него такой же неожиданностью, как и для многих других.

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