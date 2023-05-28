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Дантес рассказал, как с детьми Кацуриной ночью проснулся от взрывов в Киеве: "Я обосрался"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Дантес рассказал, как с детьми Кацуриной ночью проснулся от взрывов в Киеве: "Я обосрался"

Владимир Дантес

Шоумен поделился, что это впервые так ударило, когда дети были рядом.

Украинский шоумен Владимир Дантес прокомментировал ночную атаку Киева "шахедами" в ночь на 28 мая.

Как рассказал артист на своей странице в Twitter, этой ночью он со своей девушкой Дашей Кацуриной и ее детьми от экс-супруга Миши Кацурина находились в украинской столице. Дантес признался, что он проснулся от взрывов и был очень озабочен, ведь это впервые, когда дети были так близко во время взрывов.

"Ночь. Даша, Иван (1,9 лет) и я. Чертвертый час взрывы. Я обосрался, потому что впервые малые рядом при взрывах. Иван обосраный, потому что может себе позволить такое поведение, спит. Даша, судя по всему, нас будет мыть. С Днем Киева", — написал Дантес.

Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми бизнесвумен / © instagram.com/vladimirdantes
Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми бизнесвумен / Фото: instagram.com/vladimirdantes
Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина и Владимир Дантес с детьми / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацурина и Владимир Дантес с детьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отметим, что в ночь на 28 мая российские оккупанты совершили самую массированную с начала полномасштабного вторжения атаку дронами на Киев – баражирующими боеприпасами "Shahed". Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. В результате удара есть жертва.

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Дата публикации
Просмотры
1008
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