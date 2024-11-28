Дантес рассказал о своем походе в ТЦК и есть ли у него бронь от мобилизации: "Боялся идти в военкомат"

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес рассказал о своем походе в ТЦК и признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

Артист ходил в военкомат дважды – летом 2022 года и после введения нового закона о мобилизации. В частности, исполнитель стал на учет, прошел ВВК и делал это без привилегий, за исключением того, что его иногда пропускали без очереди. Владимир Дантес подчеркнул, что делал все сам и транслировал даже в Сети, чтобы не подумали, что за него все порешали.

"Я был в военкомате летом 2022 года, также я был в военкомате после введения нового закона. Из-за того, что я ограниченно годен, мне нужно было пройти ВВК и все остальное. Я прошел в военкомат, стал на учет, простоял восемь часов в очереди, прошел ВВК, проходил ВВК полтора месяца. Ходил по всем больницам: и в областную, и в городскую. Где-то меня пропускали без очереди, это бонус", – рассказал артист на подкасте "СучЦукрМуз".

Владимир Дантес

Владимир Дантес признается, что, конечно, у него был страх идти в военкомат, особенно после историй, когда работники ТЦК "пакуют" мужчин, что артист считает не является нормальным. Однако у самого певца такого опыта нет. Дантес также добавил, что у него нет брони от мобилизации.

"Я стою на учете, у меня все документы есть. Не было ни брони, ничего не было. Конечно, мне не нравятся работники ТЦК, которые берут людей, ломают. Не все они (работники ТЦК — прим. ред.) такие, есть и нормальные. Я боялся идти в военкомат, я преодолел этот страх, два раза пошел и со мной все ок", — добавил он. артист.

Напомним, ранее актер Роман Ясиновский признался, что у него есть бронь от мобилизации. Артист также поделился, как именно ее получил.

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