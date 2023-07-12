Дантес рассказал об испытаниях на "Фабрике звезд" и как почти без сознания записывал хит "Девочка Оля"

Певец и шоумен Владимир Дантес анонсировал, что 14 июля мир увидит украиноязычная версия трека "Девочка Оля", который в 2016 году сделал его популярным.

Но перед премьерой исполнитель вспомнил историю, как записывал этот хит. Тогда Дантес участвовал в талант-шоу "Фабрика звезд" и, по его словам, тогда это было то еще испытание.

"В 2008 году я был на проекте "Фабрика звезд". Я был молод, реалити-шоу… Жизнь в павильоне, без окон, без часов, без связи – это был тяжелый экзамен. За один эфир до финала я попал в номинацию. Это означало, что я мог вылететь", – начал рассказ Дантес.

Владимир Дантес во времена "Фабрики звезд"

По словам Владимира, когда ему дали послушать песню "Девочка Оля", он не поверил, что она может стать хитом, и боялся, что исполнив ее, проиграет на "Фабрике звезд".

"Единственное, что цепляло, это проигрыш. За два дня до концерта надо было записать песню. Я настолько перенервничал, что у меня поднялось давление. Я едва ходил, я не дышал, я лежал. И в таком состоянии я пошел на студию записывать эту песню. Мне было очень плохо, каждая нота вызывала во мне физическую боль. Меня хватило на один раз – и меня забрали в больницу", – откровенно поделился Дантес.

Впрочем, артист сделал вывод, что, скорее всего, именно из-за такого его состояния в этой композиции чувствовалась та самая боль, о которой пелось.

Владимир Дантес во времена "Фабрики звезд", дуэт "ДиО.Фильмы"

Напомним, что песня "Девочка Оля" была записана Дантесом 13 лет назад в дуэте с Вадимом Олейником, который назывался "ДиО.Фильмы" . В декабре 2021 года на своем сольном концерте Дантес исполнил этот трек сам. На выступлении экс-подопечного была Наталья Могилевская. Она была так поражена исполнением Владимира, что подарила ему авторские права на эту композицию.

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