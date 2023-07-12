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Дантес рассказал об испытаниях на "Фабрике звезд" и как почти без сознания записывал хит "Девочка Оля"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Дантес рассказал об испытаниях на "Фабрике звезд" и как почти без сознания записывал хит "Девочка Оля"

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Артист планирует к выпуску украиноязычную версию хита "Дівчина Оля".

Певец и шоумен Владимир Дантес анонсировал, что 14 июля мир увидит украиноязычная версия трека "Девочка Оля", который в 2016 году сделал его популярным.

Но перед премьерой исполнитель вспомнил историю, как записывал этот хит. Тогда Дантес участвовал в талант-шоу "Фабрика звезд" и, по его словам, тогда это было то еще испытание.

"В 2008 году я был на проекте "Фабрика звезд". Я был молод, реалити-шоу… Жизнь в павильоне, без окон, без часов, без связи – это был тяжелый экзамен. За один эфир до финала я попал в номинацию. Это означало, что я мог вылететь", – начал рассказ Дантес.

Владимир Дантес во времена
Владимир Дантес во времена "Фабрики звезд"

По словам Владимира, когда ему дали послушать песню "Девочка Оля", он не поверил, что она может стать хитом, и боялся, что исполнив ее, проиграет на "Фабрике звезд".

"Единственное, что цепляло, это проигрыш. За два дня до концерта надо было записать песню. Я настолько перенервничал, что у меня поднялось давление. Я едва ходил, я не дышал, я лежал. И в таком состоянии я пошел на студию записывать эту песню. Мне было очень плохо, каждая нота вызывала во мне физическую боль. Меня хватило на один раз – и меня забрали в больницу", – откровенно поделился Дантес.

Впрочем, артист сделал вывод, что, скорее всего, именно из-за такого его состояния в этой композиции чувствовалась та самая боль, о которой пелось.

Владимир Дантес во времена
Владимир Дантес во времена "Фабрики звезд", дуэт "ДиО.Фильмы"

Напомним, что песня "Девочка Оля" была записана Дантесом 13 лет назад в дуэте с Вадимом Олейником, который назывался "ДиО.Фильмы" . В декабре 2021 года на своем сольном концерте Дантес исполнил этот трек сам. На выступлении экс-подопечного была Наталья Могилевская. Она была так поражена исполнением Владимира, что подарила ему авторские права на эту композицию.

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Дата публикации
Просмотры
523
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