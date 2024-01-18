Дантес растрогал видео, как учит двухлетнего сына Кацуриной правильно произносить слова

Шоумен показал, как проводит время с маленьким Ваней.
Украинский певец и ведущий Владимир Дантес показал, как воспитывает двухлетнего сына своей девушки бизнесвумен Даши Кацуриной.
Артист учил маленького Ваню правильно произносить слова. В своем Instagram шоумен опубликовал милое видео, где показал процесс обучения.
К слову, Дантес говорил Ване сначала по слогам, а затем полное слово. После этого артист просил мальчика, чтобы тот полностью повторял за ним. Одни слова у Вани получалось произносить правильно, а для других нужно больше практики.
"Учимся вместе", — коротко подписал видео Владимир Дантес.
Поклонники шоумена были очень сильно растроганы увиденным видео. Фанаты также отметили, что певцу идет роль отца.
- Вовка, на твоей странице не хватало такого контента!
- Володя, ты сейчас разбил все женские сердца. Маленькое чудо... Ты очень хорошо справляешься с ролью отца.
- Столько любви в голосе Вовы!
Напомним, недавно Владимир Дантес с Дашей Кацуриной и ее детьми отдыхал в Полтавской области. Шоумен показывал, как они ходили в баню и закалялись.
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