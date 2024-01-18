Дантес растрогал видео, как учит двухлетнего сына Кацуриной правильно произносить слова

Шоумен показал, как проводит время с маленьким Ваней.

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес показал, как воспитывает двухлетнего сына своей девушки бизнесвумен Даши Кацуриной.

Артист учил маленького Ваню правильно произносить слова. В своем Instagram шоумен опубликовал милое видео, где показал процесс обучения.

К слову, Дантес говорил Ване сначала по слогам, а затем полное слово. После этого артист просил мальчика, чтобы тот полностью повторял за ним. Одни слова у Вани получалось произносить правильно, а для других нужно больше практики.

"Учимся вместе", — коротко подписал видео Владимир Дантес.

Владимир Дантес показал, как учит сына Даши Кацуриной правильно говорить

Поклонники шоумена были очень сильно растроганы увиденным видео. Фанаты также отметили, что певцу идет роль отца.

Вовка, на твоей странице не хватало такого контента!

Володя, ты сейчас разбил все женские сердца. Маленькое чудо... Ты очень хорошо справляешься с ролью отца.

Столько любви в голосе Вовы!

Напомним, недавно Владимир Дантес с Дашей Кацуриной и ее детьми отдыхал в Полтавской области. Шоумен показывал, как они ходили в баню и закалялись.

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