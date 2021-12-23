Дантес с химзавивкой на голове неожиданно вмешался в скандал экс-"Неангелов" и съел торт с Викой

Артист озадачил фанов поступком.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес удивил фанов поступком.

Так, артист неожиданно вмешался в скандал между экс-участницами группы "НЕАНГЕЛЫ" Викторией Смеюхой и Славой Каминской. На странице в Instagram Владимир разместил видео, на котором повторяет поступок Виктории. Ему выносят торт с изображением артистки, он делает вид, что очень удивлен. А потом отрезает кусок торта с головой Виктории.

Причем видео Дантес подписал так, как это сделала Слава, увидев "подвиг" бывшей коллеги:

"Мне казалось, что история группы "НЕАНГЕЛЫ" - это был красивый роман. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво. Я очень люблю юмор и он – совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, с которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, ваш Дантес. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" – подписал видео Владимир.

На видео уже отреагировала Слава, которая написала: "Вова, ты играешь лучше! Станиславскому стало немного легче. Номерок кондитера скинь плиз". Также не обошел вниманием пост звездного друга и Дмитрий Монатик, прокомментировавший пост фразой из своей песни: "Зашиваю душу! +380953821;".

Поклонники признались, что их пост кумира порадовал, однако они не совсем поняли, зачем Дантесу было вмешиваться в этот скандал.

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