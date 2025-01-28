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Дантес с избранницей Кацуриной в костюмах животных насмешили сюрпризом ее 9-летнюю дочь

Дантес с избранницей Кацуриной в костюмах животных насмешили сюрпризом ее 9-летнюю дочь

Дантес с избранницей Кацуриной в костюмах животных насмешили сюрпризом ее 9-летнюю дочь

Владимир Дантес с Дашей Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Саша отметила день рождения.

Украинский певец Владимир Дантес с избранницей Дашей Кацуриной отпраздновал день рождения ее дочери Саши.

Так, по случаю девятилетия девочки возлюбленные организовали для нее сюрприз. По словам Даши, все было заранее спланировано самой именинницей. Саша дала маме примеры того, каким видит праздник. Так что Владимиру и его возлюбленной по ее замыслу пришлось перевоплотиться в животных с помощью костюмов. Это повеселило их и они сделали несколько милых фотографий вместе.

Владимир Дантес с Дашей Кацуриной / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес с Дашей Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кроме того, пара заказала для Саши торт и устроила вечеринку для ее друзей в тематическом стиле волшебников. Также на празднике присутствовало множество разноцветных шаров.

Дочь Даши Кацуриной / © instagram.com/dasha_katsurina
Дочь Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Дочь Даши Кацуриной отмечает 9-летие / © instagram.com/dasha_katsurina
Дочь Даши Кацуриной отмечает 9-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Дочь Даши Кацуриной / © instagram.com/dasha_katsurina
Дочь Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Саше исполнилось девять лет. За месяц до дня рождения Саша четко знала, где именно хочет праздновать, кого приглашать, нашла референс для торта и даже для прически. Вау. Горжусь быть мамой", — написала Кацурина.

Дочь Даши Кацуриной / © instagram.com/dasha_katsurina
Дочь Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева и ее муж Миша Кацурин также отпраздновали вместе с Сашей ее 9-летие и показали, как это было. Супруги подарили имениннице забавный подарок.

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