Дантес с избранницей Кацуриной в костюмах животных насмешили сюрпризом ее 9-летнюю дочь

Украинский певец Владимир Дантес с избранницей Дашей Кацуриной отпраздновал день рождения ее дочери Саши.

Так, по случаю девятилетия девочки возлюбленные организовали для нее сюрприз. По словам Даши, все было заранее спланировано самой именинницей. Саша дала маме примеры того, каким видит праздник. Так что Владимиру и его возлюбленной по ее замыслу пришлось перевоплотиться в животных с помощью костюмов. Это повеселило их и они сделали несколько милых фотографий вместе.

Владимир Дантес с Дашей Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кроме того, пара заказала для Саши торт и устроила вечеринку для ее друзей в тематическом стиле волшебников. Также на празднике присутствовало множество разноцветных шаров.

Дочь Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дочь Даши Кацуриной отмечает 9-летие / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дочь Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Саше исполнилось девять лет. За месяц до дня рождения Саша четко знала, где именно хочет праздновать, кого приглашать, нашла референс для торта и даже для прически. Вау. Горжусь быть мамой", — написала Кацурина.

Дочь Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева и ее муж Миша Кацурин также отпраздновали вместе с Сашей ее 9-летие и показали, как это было. Супруги подарили имениннице забавный подарок.

Читайте также: