Дантес с Кацуриной показались на свидании в Варшаве и удивили местом для романтического ужина

Шоумен и певец Владимир Дантес вместе со своей любимой, бизнесвумен Дашей Кацуриной, сходили на романтическое свидание в варшавский ресторан и поделились впечатлениями.

В частности, Даша в своем Telegram-канале рассказала об интересных нюансах выбранного ресторана. По словам бизнесвумен, она забронировала столик, за которым часто любила сидеть легендарная британская певица Джесси Уэйр. Пара провела вечер наедине.

"Такой классический ресторан вкусный. Мы сидели за любимым столиком Джесси Уэйр", – написала девушка Дантеса.

Владимир Дантес и Даша Кацурина в ресторане в Варшаве / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Вкусно поужинав, Кацурина решила сделать романтические снимки. Так, на одном из кадров она держит руку любимого. А на другом показывает интерьер ресторана.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацурина отметила, что им с любимым очень понравилась классическая кухня в этом месте.

Интересно, что до этого пара посетила национальный музей в Варшаве. Они побывали на выставке работ известного художника Пикассо и насладились искусством. В выставочном зале бизнесвумен также успела сфотографировать своего избранника.

Владимир Дантес / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Напомним, ранее бизнесвумен Даша Кацурина вместе с детьми от экс-брака с Мишей Кацуриным окончательно вернулись из Польши в Киев. Вместе с шоуменом Владимиром Дантесом они переехали в новый двухэтажный дом. Пара уже показала, как проводит свой досуг в уютном доме.

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