Дантес с обнаженным торсом в подтяжках спародировал своего итальянского "двойника" из Måneskin

Украинского шоумена часто сравнивают с Дамиано Давидом.

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес порадовал своих поклонников, которые часто сравнивают его с солистом Måneskin Дамиано Давидом.

Так, в минувшую субботу во время выпуска шоу "Маскарад" на 1+1 звездным детективам проекта Владимиру Дантесу и Юлии Саниной нужно было спародировать фронтмена итальянской рок-группы Måneskin. Побеждающий в липсинк баттле получает право отгадывать участников шоу первыми.

Так, Дантес, которого называют "двойником" Давида вышел на сцену первым. Он "липсил" — победный хит Måneskin на "Евровидении-2021" Zitti e buoni. Украинский шоумен появился на сцене в таком же латексном костюме с подтяжками, в котором Давид пел на музыкальном соревновании. С макияжем, на каблуках его было трудно отличить от "оригинала".

Поклонники остались в восторге от выступления Владимира: "Не то, что похож – как один человек", "Хотел написать, что на Дантеса похож, ах вот оно что. Вова – это огонь!", "Очень и очень! Разорвал! Ну очень органично выглядел в образе Дамиано".

Несмотря на то, что пародия была более похожа у Дантеса, тем не менее зрители в зале решили, что воспроизвести на сцене Дамиано удалось лучше Юлии Саниной. Ей они и отдали право первой угадать участника шоу.

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