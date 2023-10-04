Дантес сообщил о важном решении с Кацуриной и показался у нее в ногах

Украинский шоумен и певец Владимир Дантес на днях отыграл сольный концерт во Львове.

Как рассказал и Вова, и его возлюбленная, бизнесвумен Даша Кацурина, они впервые за длительное время наконец-то воссоединились и провели время вместе в городе Льва. Правда, Владимир потролил свою девушку, отметив, что она почти все время была в рабочих зумах.

Тем не менее, побыть вдвоем влюбленные тоже удосужились. Так вот, Дантес показал, как они с Кацуриной гуляли по Львову.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Даша, в свою очередь, поделилась кадрами, как они проводили время дома. Так, Владимир заботливо готовил для возлюбленной, а также Кацурина показала, как они дурачились в постели.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Во время своего концерта во Львове, где, кстати, был аншлаг, со сцены Дантес поделился с фанами радостным известием. Так, Владимир сообщил, что его избранница Даша Кацурина вместе с детьми от экс-мужа Миши Кацурина приняла решение из Варшавы, где она была последний год, вернуться в Киев. И теперь Дантес с Кацуриной будут проводить гораздо больше времени вместе.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Напомним, ранее Даша Кацурина рассказала, как сходила на сессию с сексологом и о задаче, которую специалист ей дал сделать. В итоге бизнесвумен честно ответила на вопрос, зачем ей Дантес.

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