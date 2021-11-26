Дантес стал ведущим нового сезона "Рассмеши комика" и рассказал, каким должен быть современный юмор

Судьями шоу стали Евгений Кошевой и Юрий Ткач.

Популярный певец Владимир Дантес стал ведущим юмористического и развлекательного шоу "Рассмеши комика" на телеканале ТЕТ.

Он рассказал о юморе в его жизни и опыте отлавливания улыбок судей шоу Евгения Кошевого и Юрия Ткача.

Ты новый ведущий "Рассмеши комика", но с юмором связан довольно давно. Что, по твоему мнению, самое главное для юмориста?

Мне кажется, что самое главное для юмориста – умение замечать что-то необычное в обычных вещах, раскрывать банальные вещи с неожиданных сторон и, конечно, самоирония.

Юра и Женя начинали с КВН, и их можно назвать представителями старой школы юмора. Ты же развиваешь новую школу, чем они отличаются?

Я никогда не играл в КВН и не занимался юмором профессионально, но я поглощал и поглощаю тот юмор, который был и есть сейчас. Мне кажется, я представитель старой школы, но люблю неординарный, удивительный юмор, очень отстраненный.

Владимир Дантес, Юрий Ткач и Евгений Кошевой

Современный украинский юмор — какой он? Каким видишь его развитие? Должна ли быть цензура, нужны ли рамки или наоборот стоит идти именно в табуированные темы? Что нас ждет в ближайшие годы?

Должна быть самоцензура. Нужно шутить так, чтобы не обижать человека. Даже если шутишь над кем-то, ему тоже должно быть смешно. Надо еще понимать, где ты шутишь. Если ты считаешь, что юмор должен быть без цензуры, будь готов, что тебе тоже прилетит. Как ты свободен выражаться по-разному, так готовы выразить и тебе.

Этот сезон международный: на шоу приехали участники из стран СНГ и Европы. Ощутима ли разница в настроении жителей разных стран?

Я бы не сказал, что у нас есть какая-то отличительная черта в настроении, не сильно почувствовал разницу.

Многие комики начинают говорить на прогрессивные темы: сексуальное образование, права меньшинств, политические реформы. Чтобы быть популярным комиком в Украине, лучше говорить о популярных "безопасных" темах или затрагивать острые вопросы?

Комикам классно говорить о неотложных проблемах, и лучше поздно, чем никогда. Надо говорить о том, что сейчас происходит в мире, что беспокоит каждого. У тебя есть определенная мысль, то выражай ее, в этом есть кайф. Нужно шутить и говорить о сексуальном образовании, но при этом нельзя оскорблять людей. Нельзя говорить, что ты кого не понимаешь или не считаешь кого людьми. Шути филигранно.

Были ли у тебя какие-то тренировки по отлавливанию улыбок до съемок, возможно, Женя и Юра как-то готовили тебя к сезону? Может быть, Юрий Ткач, который был и ведущим, и комиком, подсказал несколько лайфхаков?

Нет, меня вообще не готовили. Я очень удивился, что мне придется столько контролировать. Но поскольку их лица показывают на экране, я следил за мимикой сразу двух участников, и в случае моих сомнений я мог бы посмотреть. В общем, было довольно легко.

Теперь юмористически-развлекательное шоу "Рассмеши комика" будет выходить на ТЕТ. Премьера состоится в новом сезоне телеканала.

Кроме того, телеканал ТЕТ и "Киевстар ТВ" запустили спецпроект "Включай улыбки", в котором в участников есть возможность испытать себя в юморе и выиграть деньги.