Дантес удивил судьбой выигранных 100 тыс. долларов с "Фабрики звезд": "Самое глупое, что мог позволить"

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес поделился подробностями того, как распорядился деньгами после победы в «Фабрике звезд-2», и вспомнил самые импульсивные покупки, которые до сих пор вызывают у него смех.

После финала шоу Владимир получил 100 тысяч долларов, которые на то время казались огромной суммой. Большую часть он инвестировал в съемки своего клипа, а остальное потратил на вещи, без которых мог бы вполне обойтись.

«Мы сняли клип, а на деньги, которые остались, у меня было 10 тысяч долларов. Первое, что я купил, — плойку для волос, постель и фен. Это было самое глупое, что я мог себе позволить», — смеется Владимир на радио Maximum FM.

Он признался, что эти покупки были скорее эмоциональным порывом, чем продуманной инвестицией. Музыкант говорит, что сейчас относится к деньгам осторожнее, но тот период остался в памяти как веселый опыт молодости.

«Если бы мне предлагали участие в шоу „Холостяк“, я бы точно отказался. Даже если бы платили так же, как Тарасу Цимбалюку на 'Холостяке-14', я бы не согласился», — добавил артист.

