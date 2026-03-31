ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Дантес удивил судьбой выигранных 100 тыс. долларов с "Фабрики звезд": "Самое глупое, что мог позволить"

Владимир рассказал, как спустил сумму выигрыша на неожиданные вещи.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Владимир Дантес

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес поделился подробностями того, как распорядился деньгами после победы в «Фабрике звезд-2», и вспомнил самые импульсивные покупки, которые до сих пор вызывают у него смех.

После финала шоу Владимир получил 100 тысяч долларов, которые на то время казались огромной суммой. Большую часть он инвестировал в съемки своего клипа, а остальное потратил на вещи, без которых мог бы вполне обойтись.

«Мы сняли клип, а на деньги, которые остались, у меня было 10 тысяч долларов. Первое, что я купил, — плойку для волос, постель и фен. Это было самое глупое, что я мог себе позволить», — смеется Владимир на радио Maximum FM.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Он признался, что эти покупки были скорее эмоциональным порывом, чем продуманной инвестицией. Музыкант говорит, что сейчас относится к деньгам осторожнее, но тот период остался в памяти как веселый опыт молодости.

«Если бы мне предлагали участие в шоу „Холостяк“, я бы точно отказался. Даже если бы платили так же, как Тарасу Цимбалюку на 'Холостяке-14', я бы не согласился», — добавил артист.

Напомним, недавно Дантес на фоне слухов о расставании с Кацуриной сделал признание о личной жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie