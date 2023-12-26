Дантес удивил своим новым образом с идеально выпрямленными волосами: "Лучшее превращение в Гоголя"

С новой прической артист предстал в благотворительном ролике.
Украинский шоумен Владимир Дантес показал результаты своего новогоднего перевоплощения.
В частности, артист решился на смены прически ради съемок в благотворительном ролике. Дантес в своем фотоблоге показал, как выглядит без своих взъерошенных кудрей. Тем самым он шутливо ответил хейтерам, которые часто просят его ухаживать за своими волосами.
К тому же, в ролике снялись друзья и коллеги Владимира. Известные блогеры Василий Байдак и Антон Тимошенко. Вместе с комиками они написали шутливую песню. В частности, знаменитости в юмористической форме отметили важность донатов.
На некоторых кадрах можно было заметить обнаженный живот певца. Дантес прицепил себе на пупок бантик и стал танцевать.
В комментариях поклонники были в восторге от такой оригинальной идеи объявить о благотворительном сборе. В ответ на забавный ролик они тоже начали шутить о виде Дантеса.
- Володя с Васей похожи, как братья. Вы спрашивали у своих родителей?
- Одна прическа Дантеса стоит донатов
- Это лучшее перевоплощение в Гоголя!
- Ребята! Вы роскошны! Спасибо за творчество и бантик на животике!
Таким образом, артисты открыли рождественский сбор на 3 млн грн на нужды военных. Так ребята насобирали деньги на дроны и пикапы.
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