Дантес в красных ботфортах и Дорофеева с рогами повеселились на адской вечеринке Муиньо

Дантес в красных ботфортах и Дорофеева с рогами повеселились на адской вечеринке Муиньо

Пара продумала наряды на тематическую вечеринку звездной подруги.

Знаменитые супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева показали, как на днях повеселились на дне рождения своей подруги, клипмейкера Таню Муиньо.

7 декабря режиссер отпраздновала свое 32-летие в одном из заведений Одессы. По этому случаю Муиньо устроила громкую вечеринку в адском стиле – здесь были и окровавленные скатерти, и свечи в канделябрах, и огромные шарики в виде огня.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Гостей виновница торжества попросила нарядиться соответственно. Дантес надел красные лакированные ботфорты на каблуке и сделал макияж, Дорофеева была в красном мини-платье, портупее и с рогами на голове.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

По всей вероятности, Муиньо выбрала именно такую тематику вечеринки не просто так. Ад и дьявол стали основой сюжета клипа MONTERO американского рэпера Lil Nas X. Это видео снимала Таню и именно оно стало для режиссера в этом году знаковым.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Работа Муиньо одержала победу на всех главных зарубежных премиях. Так, Таню забрала награду в номинации "Лучшее видео" на American Music Awards 2021, MTV Europe Music Awards 2021 и MTV Video Music Awards.

Кроме того, украинка сотрудничала с исполнителем The Weeknd, репершами Cardi B и Lizzo, певицей Кэти Перри. Также Таню Муиньо активно работает с украинскими звездами, такими, как MONATIK, Дорофеева и другими.

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