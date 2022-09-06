Дантес в новом клипе показал, как война разбросала украинцев по миру, и засветил домашние кадры с Кацуриной

На днях Владимир Дантес представил песню об украинцах, вынужденно покинувших свои дома и уехавших за границу. А теперь настал черед и для клипа.

Для создания ролика певец попросил перемещенных украинцев поделиться фрагментами их жизни. Трогательное видео состоит из личных архивов певца и его подписчиков. Таким образом Дантес хотел поддержать граждан Украины, которые сейчас находятся за границей.

"Быть в Европе или где-нибудь по миру хорошо, только когда ты турист. Жить, работать и наслаждаться жизнью лучше в Украине. Моя песня о том, что всех нас ненадолго разбросало по миру. Мы поехали поделиться своей культурой с Европой, что-то возьмем от них. Но обязательно вернемся домой", — рассказал певец.

Как до этого рассказывал исполнитель, он не хотел, чтобы трек получился грустным, ведь сегодня украинцам нужно получать и положительные эмоции.

"Я общался с военным, который женился во время войны. Так вот он сказал, что даже когда наши защитники "выезжают на ноль" и слышат положительные песни — выскакивают из тачки и начинают танцевать. Потому что иначе просто не могут. Нужно себя мотивировать и подбадривать", — отметил Дантес.

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