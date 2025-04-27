Дантес восхитил сладкими поцелуями с Кацуриной на фоне гор, с которой отдыхает в Карпатах

Владимир Дантес и Даша Кацурина

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Украинский певец Владимир Дантес восхитил сладкими поцелуями с избранницей, бизнесвумен Дашей Кацуриной.

В частности, исполнитель поделился, как проходят их выходные. Парочка решила отдохнуть и уехала подальше от города. Влюбленные отправились в Карпаты. Владимир Дантес опубликовал немного фотографий с их отдыха. В частности, артист показал сладкие поцелуи с Дашей Кацуриной на фоне гор.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / © instagram.com/volodymyrdantes

Кстати, влюбленные находятся в Карпатах не сами. Компанию им составили близкие друзья. Владимир Дантес делится, что очень рад тому, что у него есть возможность провести уикенд в горах с самыми близкими ему людьми.

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"Большое счастье - иметь возможность вырваться на уикенд с близкими. Карпаты влюбляют каждый раз: это целебный воздух, горы, домашние животные по обе стороны дороги, будто вписанные каким-то загадочным художником в эту удивительную природу. И, конечно, счастливые глаза любимой с любимой улыбкой, которая не сходит с лица", – делится исполнитель.

Владимир Дантес в Карпатах / © instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, недавно Даша Кацурина делилась фото с Владимиром Дантесом. Бизнесвумен показывала, как они проводили время с ее родителями в загородном особняке.