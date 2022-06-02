Дантес впервые назвал причину развода с Дорофеевой: "Сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь"

Дантес впервые назвал причину развода с Дорофеевой: "Сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь"

Студию "Сніданку з 1+1" посетил певец, ведущий и судья "Лиги Смеха" Владимир Дантес.

Жизнь Владимира Дантеса, как и каждого украинца, изменилась после 24 февраля. Однако многих ошеломила новость о разводе с певицей Надеждой Дорофеевой. Звездные супруги объявили о своем решении 18 марта. Пара была в браке почти 7 лет.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На вопрос ведущих, почему решили сообщить в марте, когда все люди наоборот пытались сплотиться, певец ответил:

"Мы перестали "сплачиваться" еще до начала полномасштабной войны, просто об этом позже рассказали. Подумали, будто никто так не обратит на это внимания, как бы это было в мирные времена. Знаете, сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь. И расходиться можно мирно, оставаясь при этом друзьями".

Первое интервью на украинском. Владимир Дантес в "Сниданке"

Кроме того, после полномасштабного вторжения Дантесу пришлось покинуть столицу 25 февраля. Только недавно певец вернулся в Киев.

"Я помню первые дни. Взрывы, паника, на дорогах что-то невероятное происходило еще и зима. И выглядело все как-то апокалиптично, словно мира больше не существует. Но сейчас, возвращаясь, относишься даже иначе к КПП. Раньше было, что ты подъезжаешь, видишь полицейского, думаешь: "Сейчас что-то будет". А сейчас та же ситуация и ты думаешь "Я в безопасности", ребята всегда спросят как дела, пожелают хорошего пути, скажут "Берегите себя". И ты понимаешь, как вокруг изменились люди и ты вместе с ними.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дантес говорит, что восхищается киевлянами, которые продолжают работать, несмотря на все события, происходившие в регионе несколько месяцев назад. Певец признается, что сейчас много работы, ведь его команда вернулась в столицу.

Певец родом из Харькова. Говорит, что активно следит за происходящими в родном городе событиями. Кроме того, он приютил в доме, где проживала и его мама, свою преподавательницу по вокалу и ее подругу.

"Неделю спустя они решили вернуться в Харьков, однако планируют приехать снова, поскольку там пока сложно. У меня многие волонтерили из одноклассников в Харькове, они говорят, что сейчас в городе немного труднее, чем было. Однако мне кажется, что это ненадолго, потому что Харьков очень силен, как и вся область. Я молюсь, что вот-вот это закончится", — прокомментировал Дантес.

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