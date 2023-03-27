Дантес впервые отреагировал на песню Дорофеевой, в которой она спела об отношениях с Кацуриным

Певец и ведущий Владимир Дантес впервые прокомментировал трек экс-жены, певицы Нади Дорофеевой, где она спела об отношениях с новым бойфрендом Мишей Кацуриным.

В общем, это произошло в эфире шоу "Я люблю Україну", где Владимир является одним из капитанов команд. Участники должны были угадать название и исполнителя композиции, прочитав только комментарий. Именно Дантес угадал песню.

Именно благодаря такому комментарию Владимир Дантес ответил, что речь идет о песне Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Фото: скриншот с видео

Он сказал, что в треке "Щоб не було" немало правды и души. Песня Наде Дорофеевой ему нравится. Кстати, Дантес поделился, что его любимый комментарий к этой композиции такой: "Выжили Дантеса из дома".

"Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится, потому что в нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она "Щоб не було" называется. Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю. Мой самый любимый комментарий под этим видео – мне его прислали – там написано: "Выжили Дантеса из дома", — прокомментировал Владимир.

А вот экс-жене Миши Кацурина трек не так нравится, как Дантесу. Даша Кацурина ранее признавалась, что обсудила композицию с подругами и психотерапевтом.

Напомним, несколько месяцев назад Надя Дорофеева выпустила дуэтную песню с Мишей Кацуриным, где они спели об их отношениях. Как говорила исполнительница, этот трек – это "творческий ответ на все вопросы вокруг личной жизни".

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