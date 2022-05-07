Дантес впервые прокомментировал слухи о том, что Дорофеева бросила его ради Кацурина

Украинский певец Владимир Дантес, расставшийся со своей звездной женой Надеждой Дорофеевой, впервые прокомментировал слухи о том, что бывшая ушла от него ради другого.

Так, впоследствии после информации о разрыве пары в Сети начали распространяться слухи, что у Додо романтические отношения с известным киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Более того, мужчина через день после Вовы и Нади объявил о разводе со своей женой Дашей. А вскоре их якобы заскочили вместе в Барселоне.

В программе "Сніданок з 1+1" Дантес решил впервые расставить все точки.

"Это точно, что она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", — поделился он.

Знаменитость также отметил, что каждый хочет любви. Владимир добавил, что будет только радоваться, если у бывшей все будет хорошо на личном фронте.

"Взрослая девушка, сама решит, кто должен с ней быть. Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни", — отметил музыкант.

Дантес впервые прокомментировал слухи о романе Дорофеевой с ресторатором Кацуриным

Напомним, ранее Владимир Дантес признался, официально ли разведен с Надей Дорофеевой. Также звезда ответил, любит ли ее до сих пор.

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