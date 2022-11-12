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Дантес впервые с начала войны приехал в родной Харьков и не смог сдержать слез от увиденного

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
697
Время на прочтение
2 мин
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Дантес впервые с начала войны приехал в родной Харьков и не смог сдержать слез от увиденного

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец показал свой дом и прошелся по местам своего детства.

Исполнитель Владимир Дантес впервые с начала полномасштабной войны в Украине смог приехать в свой родной город Харьков.

На своей странице в Instagram певец рассказал, что очень счастлив снова оказаться дома.

"Для меня сегодня нереально счастливый день, потому что Херсон вернулся домой и я вернулся домой! Я в Харькове! Слава ВСУ! Я дома", — сказал Дантес.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

В своих сторис певец показал, как изменился город за время войны и побывал в местах, которые до сих пор напоминают о счастливом детстве. Да, Дантес показал свой дом, где жил с родителями.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes
© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Также артист побывал у разрушенного вражеской ракетой спортивного комплекса "Политех" и не смог удержать слез, вспоминая о школьных годах.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Видите ли, очень мешал спортивный комплекс. Здесь каток всегда был, было очень весело", — вспомнил Владимир.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes
© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Кроме того, Дантес записал видео для Даши Кацуриной и показал, как выглядит центр города.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Вместе с ведущим и блоггером Алексеем Дурневым Дантес также побывал в освобожденных от оккупации Купянске и Кившаровке. Откуда передал привет Антону Савлепову, родившемуся и выросшему в этих местах.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

"То, что мы увидели и то, что услышали — опыт, который надо передавать поколениям. Спасибо, Леша, что был рядом. Ждем, когда приедем в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск, Бердянск, Крым, во все наши города и области", — написал Владимир.

© instagram.com/vladimirdantes
Фото: instagram.com/vladimirdantes

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Дата публикации
Просмотры
697
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