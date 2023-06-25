Дантес вспомнил, как работал ведущим российского шоу: "Просили не упоминать Украину"

Украинский певец Владимир Дантес вспомнил, как работал ведущим на российском телеканале.

По словам исполнителя, канал хоть и был создан в России, однако там работало 80 процентов украинцев. Там Дантес вел развлекательное тревел-шоу, где вместе с другими двумя ведущими – белорусом и украинцем грузинского происхождения – путешествовал по странам мира и пробовал разную еду.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Артист вспоминает, что поначалу их все устраивало. Однако впоследствии на телеканале начали выдвигать разные требования, в частности, не упоминать в выпусках программы Украину. Последней каплей для музыканта стало предложение снять проект в аннексированном Россией Крыму. После этого Дантес ушел с российского телеканала.

"Нас попросили -лучше не вспоминать об Украине. Нас это возмутило. Потом нам предложили снять программу в Крыму. Предложили каждому по миллиону рублей (около 440 тысяч гривен – прим. ред.). Мы сказали: "Спасибо, до свидания". И это так закончилось", — вспомнил певец в разговоре с Евгением Яновичем на проекте "20:23".

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес объяснил, что работал в России после 2014 года, ведь тогда у него был период безденежья. Для музыканта нужна была эта работа. Да и сам проект для исполнителя был действительно интересен. Однако уже сейчас певец понимает, почему не должен был соглашаться на это.

"Много было моментов, когда ты находишь какие-то оправдания тому, что ты делаешь. Ну, это действительно интересный проект, я был без денег, когда это начиналось. Для меня это было вообще суперово — увидеть мир", — объяснил исполнитель.

Напомним, недавно Владимир Дантес прокомментировал вероятную свадьбу своей бывшей супруги Нади Дорофеевой, с которой он развелся в прошлом году. Поговаривают, что певица тайно вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина.

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