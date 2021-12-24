Дантес вспомнил свой худший Новый год: "Сидел под землей"

Так звезда встречал праздник в Харькове.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес решил рассказать о своем худшем Новом году.

К слову, в праздничный вечер в 2006 году артист выступал в Харькове. Он вместе с друзьями работал в загородном комплексе. Товарищи были аниматорами, а певец исполнял разные каверы. Выступление Владимира закончилось в 23:50. Но ему нельзя было сидеть в зале вместе с гостями.

"Мое выступление заканчивалось в 23.50. Поскольку я должен обслуживать гостей, то не мог быть вместе с ними в зале", — вспомнил артист за кулисами Improv Live Show.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Поэтому сразу после своего выступления исполнитель пошел в подвал и ждал следующего выступления. Владимир должен был снова петь в 00:10.

"Друзья развлекали народ, а я ждал своего следующего выхода в 00.10. В течение 20-ти минут слышал, как люди кричат, смеются, запускают фейерверки. А я сидел сам под землей с газировкой в руке", — поделился Дантес.

После этого Владимир пообещал себе, что больше так Новый год не будет встречать.

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