Дантес вступился за Klavdia Petrivna и наехал на звезд, которые рассекречивают ее имя: "Вы конченые"

Украинский певец Владимир Дантес наехал на публичных людей, которые раскрывают имя певицы Klavdia Petrivna, которая прячет свое лицо под маской.

По словам исполнителя, образ Klavdia Petrivna – интересный и новый кейс для украинского шоу-бизнеса. Музыканту нравится загадка в певице, а также ее творчество. Однако Дантеса возмущают публичные люди, которые рассекречивают имя исполнительницы. Артист не понимает, ради чего это делается, ведь это, по его мнению, ставит крест на всю ту колоссальную работу, которую Klavdia Petrivna вложила в свой медийный образ.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Хотел давно сказать, но сейчас вспомнил, когда читал музыкальные новости о Klavdia Petrivna. Это крутой кейс, который есть в нашем шоу-бизнесе, крутая музыка, загадка и все такое. Но что меня бесит, так это все "музыкальные критики", кто называет себя "музыкальными экспертами". Если вы знаете, кто это такая, к тому же с таким надменным еб**ом вы говорите: "Это Соломия, я знаю, я давно с ней общался". Чтобы что? Чтобы разрушить то, что человек долго делал и придумывал. Вы конченые", - возмутился певец.

Владимир Дантес добавил, что угадывать, кто прячется под маской, это интересно. Однако рассекречивать – это уж слишком. Мол, в образ Klavdia Petrivna было вложено немало средств, труда, идей, а публичные люди просто берут и это все разрушают. Дантесу очень досадно, что некоторые звезды не уважают работу других.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Играть в отгадывание – это всегда прикольно. Но если вы давно варитесь в этом, называете себя экспертами, критиками, вы же знаете, чего стоит это все, сколько денег вложено. Соломия это, не Соломия, вообще не важно кто, но вы еще и показываете лицо человека, который, возможно, Klavdia Petrivna. Просто, вам так все равно на труд человека!

Напомним, недавно Klavdia Petrivna выпустила дуэтную песню с Машей Кондратенко, которая получила название "Їде дах". Пользователи заметили интересную деталь в клипе, которая указывает на то, кто может прятаться под маской загадочной певицы.

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