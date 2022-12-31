Дантес записал семейное видео с мамой и поздравил фанатов с наступающим Новым годом

Ведущий и стендапер Владимир Дантес записал семейный ролик и поздравил поклонников с наступающим Новым 2023 годом.

Знаменитость опубликовал короткое видео, где вместе с мамой Марией Алексеевной желает фанатам приятных и счастливых праздников.

"Мы с мамой поздравляем всех с Новым годом. Вам улыбок, встречайте с любимыми людьми и будьте рядом с родными. С Новым годом", – отметил Дантес.

Артист также поделился, что 2022 год изменил его и снял со всех маски. Владимир поблагодарил ВСУ за защиту страны и добавил, что верит в скорую победу Украины.

"Я решил снять это видео без фильтров, без подбора слов, не переснимая, а так — как есть. Потому что 2022 год снял все фильтры с людей. Возле меня только те люди, среди которых я могу быть свободным. Спасибо Вселенной, что я украинец!Верим в ВСУ и в нашу победу уже такую близкую!" – добавил Дантес.

Напомним, звезды украинского шоу-бизнеса поздравили читателей сайта ТСН.ua с грядущими новогодними праздниками. Также знаменитости рассказали, как будут встречать Новый 2023 год.

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