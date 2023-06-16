Дантес запремьерил драйвовый клип, в котором слился в страстном поцелуе с Кацуриной

Поклонники певца Владимира Дантеса наконец-то дождались премьеру новой песни от него.

Исполнитель представил ритмическую песню под названием "Чуєш" и драйвовый клип к ней. В треке Дантес спел о том, что уже "забыл" свою прежнюю.

"Чуєш" — это эмоция. У меня на лице всегда появляется улыбка при первых звуках (надеюсь и вам станет веселее). Видео — как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным — рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо", — рассказал о новой песне Дантес.

Неожиданностью для фанатов стало появление в клипе новой избранницы певца Даши Кацуриной. Бизнесвумен в минишортиках и коротком топе затанцевала с Дантесом на крыше микроавтобуса. А в конце Вова и Даша слились в страстном поцелуе.

"Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", — обратился к Кацуриной Дантес.

Поклонники остались в восторге от премьеры Дантеса и поблагодарили его за поднятое настроение в комментариях: "Радуюсь, что вы нашли свой стиль", "Песня просто огонь", "Драйвово, прикольно", "Это просто топ!", "Крутая песня" .

Напомним, что в это время в Сети появились слухи о том, что бывшая жена Владимира Дантеса, певица Надя Дорофеева выходит замуж за Мишу Кацурина.

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