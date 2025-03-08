Дантес засветил полностью голую Кацурину и насмешил забавным поздравлением с 8 Марта.

Украинский певец Владимир Дантес насмешил забавным поздравлением с 8 Марта.

Артист опубликовал в Instagram юмористический ролик. На видео исполнитель в шутливой форме продемонстрировал, в чем разница, когда с 8 Марта поздравляет "мальчик" и "мужчина".

На первых кадрах Владимир Дантес вошел в ванную с букетом белых роз. Артист показал, как дарил цветы возлюбленной. Правда, в тот момент Даша Кацурина была полностью обнаженной. Как шутливо отметил исполнитель, именно так с праздником поздравляет "мальчик".

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

На других кадрах Владимир Дантес и Даша Кацурин были на мойке. Бизнесвумен как раз мила машину, когда певец обратился к ней со словами: "Даш, с 8 Марта". Исполнитель шутливо отметил, что так с праздником поздравляют "мужчины".

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Отметим, Даша Кацурина и сама не прочь иногда порадовать подписчиков пикантным контентом. Недавно бизнесвумен публиковала откровенные фото в одних лишь колготках и кофточке и произвела настоящий фурор в Сети.

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