Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал показали кадры со съемок нового украинского сериала "Успеть до 30"

Украинские актрисы, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал снимаются в новом украинском сериале "Успеть до 30", который покажут на телеканале ТЕТ.

Также в главных ролях – Анастасия Остреинова и Дмитрий Вивчарюк. Работа над проектом сейчас в разгаре, поэтому создатели раскрыли первые подробности.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал встретились не только на театральной сцене, но и на съемочной площадке. К ним присоединились харизматичная Анастасия Остреинова, успевшая поработать с голливудскими актерами, и Дмитрий Вивчарюк, на счету которого множество разноплановых ролей – от комических до серьезных и исторических.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

"Успеть до 30" – сериал, насыщенный ярким современным юмором, забавными сюжетными линиями и, конечно же, романтическими чувствами. Сериал рассказывает о трех девушках, которые после ряда неудач случайно встречаются в сердце страны – Киеве. В этот день каждой из них исполняется 29 лет, и, как и многие молодые люди, их накрывает кризис 30-ти. Героини расценивают это совпадение как знак судьбы и набираются смелости радикально изменить свои жизни. Главное условие – все нужно успеть до тридцати.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

На канале ТЕТ сериал "Успеть до 30" покажут уже этой осенью. Следите за анонсами.

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