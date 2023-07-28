Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал показали кадры со съемок нового украинского сериала "Успеть до 30"

Многосерийный фильм будет показан на телеканале ТЕТ.
Украинские актрисы, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал снимаются в новом украинском сериале "Успеть до 30", который покажут на телеканале ТЕТ.
Также в главных ролях – Анастасия Остреинова и Дмитрий Вивчарюк. Работа над проектом сейчас в разгаре, поэтому создатели раскрыли первые подробности.
Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал встретились не только на театральной сцене, но и на съемочной площадке. К ним присоединились харизматичная Анастасия Остреинова, успевшая поработать с голливудскими актерами, и Дмитрий Вивчарюк, на счету которого множество разноплановых ролей – от комических до серьезных и исторических.
"Успеть до 30" – сериал, насыщенный ярким современным юмором, забавными сюжетными линиями и, конечно же, романтическими чувствами. Сериал рассказывает о трех девушках, которые после ряда неудач случайно встречаются в сердце страны – Киеве. В этот день каждой из них исполняется 29 лет, и, как и многие молодые люди, их накрывает кризис 30-ти. Героини расценивают это совпадение как знак судьбы и набираются смелости радикально изменить свои жизни. Главное условие – все нужно успеть до тридцати.
На канале ТЕТ сериал "Успеть до 30" покажут уже этой осенью. Следите за анонсами.
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