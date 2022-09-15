Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о ссорах с бойфрендом: "Виноваты оба"

Актриса Дарья Петрожицкая призналась, что начала очень часто ссориться с бойфрендом.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о своих отношениях с любимым.

Знаменитость призналась, что с начала полномасштабной войны, она часто начала ссориться с бойфрендом, который младше ее на два года.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Как рассказала Дарья, она не может понять, почему. Возможно, из-за пережитого стресса. Также причиной этого может служить то, что влюбленные стали жить вместе. Раньше они редко виделись. Возлюбленный Петрожицкой жил в Германии, а она – в Украине.

"У нас вообще как-то… это, наверное, из-за меня. Хорошо, я не должна давать оценку из-за кого, виноваты оба. Мы очень часто начали ссориться. Здесь неизвестно: или из-за войны, или из-за того, что мы долго вместе. До войны в нас были отношения по телефону", — откровенно призналась Дарья в интервью Алине Доротюк.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая также откровенно рассказала, с какими проблемами споткнулась в Германии. В общем, из-за пережитого стресса у актрисы начались проблемы со здоровьем. Знаменитость дважды попадала в больницу.

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